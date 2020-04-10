Американские высокопоставленные лица все чаще говорят об усилении соперничества между США и Китаем, которое, по их мнению, будет определять международную политику в обозримом будущем.

Американские высокопоставленные лица все чаще говорят об усилении соперничества между США и Китаем, которое, по их мнению, будет определять международную политику в обозримом будущем. И хотя многие в мире надеяться на более цивилизованную конкуренцию, Вашингтон прогнозирует полномасштабный конфликт великих держав, который, почти наверняка, приведет к поляризации мира в экономической, военной и технологической сферах.На состоявшейся в феврале 2020 года Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь Майк Помпео призвал страны Европы и Азии встать на сторону Америки в противостоянии с Китаем, которое, по его словам, выходит далеко за рамки вопросов безопасности и разведки. Особый акцент был сделан на китайских технологиях 5G. "Huawei и другие поддерживаемые государством китайские технологические компании являются троянскими конями для китайской разведки", — заявил глава Госдепа.Речь Помпео в Мюнхене была относительно мягкой по сравнению с его другими антикитайскими выступлениями, среди которых особо выделяется обращение в Стэнфордском университете. Там он в жесткой форме осудил политику Пекина по целому ряду вопросов, включая права человека, военную политику и торговлю, а также заявил, что американская поддержка китайского вступления в ВТО была ошибкой, пишет The National Interest.Однако антикитайская риторика Помпео не вызвала какую-либо поддержку у участников Мюнхенской конференции. Вместо этого европейские лидеры больше говорили о развитии независимой политики в области безопасности, которая, как они считают, позволит укрепить, а не ослабить НАТО. Кроме того, европейцы обеспокоены ослаблением лидерской роли Америки в мире и ее политики по целому спектру вопросов, начиная от Ближнего Востока и России до выхода США из различных международных соглашений, которые европейцы считают чрезвычайно важными, в том числе иранскую ядерную сделку и Парижское соглашение. Неудивительно, что европейцы крайне осторожно относятся к предложению Вашингтона начать новую "холодную войну".Соединенные Штаты, похоже, не могут даже заставить Великобританию, своего ближайшего европейского союзника, удалится от Поднебесной. Лондон считает, что "Китай — земля, вымощенная золотом, от которой он не может держаться в стороне". Британское правительство, несмотря на давление Вашингтона, в прошлом году разрешило Huawei участвовать в строительстве 5G-инфраструктуры на своей территории.Многие аналитики обратили внимание, что антикитайская риторика Помпео противоречила недавнему заявлению Дональда Трамп об "очень хороших китайско-американских отношениях". Во время своего выступления на Давосском форуме глава Белого дома сказал: "Мы пережили очень тяжелый период, но сейчас как никогда все прекрасно. Мои отношения с председателем Си просто экстраординарные". Трамп также добавил, что он и китайский премьер "любят друг друга". Эти прямо противоположные высказывания американских лидеров о Китае, очевидно, еще раз убедили европейцев о необходимости проводить более независимую от США международную политику.Опрос восьми ключевых европейских стран, представленный в Мюнхенском докладе о безопасности, показал, что европейцы в подавляющем большинстве поддерживают нейтральную позицию в китайско-американском противостоянии.Анализ взглядов европейских послов в Вашингтоне, проведенный экспертами Carnegie Endowment, также показал углубляющееся разочарование американской политикой в Европе. Послы даже заявили, что второй срок пребывания Трампа у власти "приведет к тому, что некоторые страны Европы больше не будут полагаться на Соединенные Штаты и начнут проводить моральную эквивалентность между великими державами и искать новый европейский средний путь".Конфликты между великими державами — это скорее социальная конкуренция, чем просто военное и экономическое соперничество. Европейцы не видят смысла в углублении отношений с гегемоном, который пренебрегает их интересами, враждебно относится к их приоритетам и все меньше разделяет их ценности.