10.04.2020

2020-04-10 11:00:06

Французский пианист Николя Челоро перенес свои онлайн-концерты

Онлайн-концерты Николя Челоро переносятся, об этом сообщает Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Как и было заявлено, французский пианист и композитор выступит со своими антивирусными концертами, но состоится это позже. По-прежнему концерты планируются в интерьерах Суздальского кремля, музея хрусталя имени Мальцовых и усадьбы Храповицкого. А пока, Николя Челоро передает свой музыкальный привет всем любителям фортепианной музыки.

Полностью это видео можно посмотреть на сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника.