Футболисты московского Динамо продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Игроки приобрели и передали волонтерам десять тысяч комплектов антисептического геля.

Футболисты московского "Динамо" продолжают борьбу с пандемией коронавируса. Игроки приобрели и передали волонтерам десять тысяч комплектов антисептического геля.Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова рассказала, что игроки "Динамо" купили средства индивидуальной защиты. Антисептики были переданы волонтерам, развозящим продукты пожилым людям."Средства индивидуальной защиты необходимы волонтерам. Поэтому благодарю футболистов "Динамо" за помощь", — приводит слова Драгуновой "Спорт-Экспресс".