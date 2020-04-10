Компания Huawei анонсировала свой первый умный телевизор с панелью на органических светодиодах (OLED)

Компания Huawei анонсировала свой первый "умный" телевизор с панелью на органических светодиодах (OLED). Новинка — Vision X65 — снабжена 65-дюймовым экраном 4K (3840х2160 пикселей), сертифицированным фирмой TÜV Rheinland, и 24-мегапиксельной широкоугольной камерой с поддержкой распознавания жестов.Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, его пиковая яркость — до 1000 нит. Также Vision X65 располагает 14 встроенными динамиками общей мощностью до 75 Вт.Внутри Vision X65 — процессор Honghu 898, 6 гигабайт оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Как отмечает GSMArena, Honghu 898 является собственной разработкой Huawei. Чип, оптимизированный для OLED-панелей, улучшает качество картинки, задействуя алгоритмы искусственного интеллекта.Особенностью нового ТВ стала 24-мп камера, которая прячется внутри корпуса. "Глазок" может использоваться для видеозвонков или жестового управления телевизором.Заявлена поддержка Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0 (LE), интерфейсов S/PDIF, USB 3.0 и гигабитного Ethernet. Толщина корпуса в самом тонком месте — 5 мм, в самом толстом — 24,9 мм.В Китае предзаказы на Vision X65 открылись сегодня. Купить его можно за 24 999 юаней, или примерно 268 тысяч рублей по текущему курсу. Старт поставок намечен на 26 апреля.