Минус 75 процентов в расходах россиян на кафе, бары и рестораны. Минус 95 - на салоны красоты, массаж и СПА. И здесь же - отдельный подсчёт по тратам на развлечения в самом широком смысле. 85 процентов разницы в сторону уменьшения - всего за неделю по всей стране.

Минус 75 процентов в расходах россиян на кафе, бары и рестораны. Минус 95 — на салоны красоты, массаж и СПА. И здесь же — отдельный подсчёт по тратам на развлечения в самом широком смысле. 85 процентов разницы в сторону уменьшения — всего за неделю по всей стране.Статистика одного из крупнейших отечественных банков — на основании исследования денежных списаний со счетов. То есть — потребительской активности. По словам аналитиков, важный признак гражданской сознательности. Хотя и закрытие абсолютного большинства мест, предоставляющих вышеупомянутые услуги, на карантин — разумеется, нельзя не учитывать.С другой стороны, ещё один важный фактор — расцвет платных дистанционных альтернатив. И если про интернет-кинотеатры, виртуальные экскурсии или даже возможность выпить с кем-нибудь по видеосвязи — знают уже практически все, то разнообразная экзотика существует в собственной нише.И вот, что называется, в тему — новости о московской кинки-вечеринке. Этаком эротическом маскараде, который, как бы странно это ни звучало, тоже переехал в онлайн.Только для взрослых и только по взаимному согласию. Концепция кинки-вечеринок, поменяв форму, то есть, уйдя в онлайн, не изменила существу. Здесь всё еще существует платный вход, строжайший фейс-контроль и дресс-код, соответствующий выбранной теме. Тем, кто мечтал о развратных оргиях, будто сошедших с древнеримских фресок эпохи Калигулы — придется испытать разочарование, ведь это не про секс, точнее не совсем про него."Кинки пати — это вообще не про секс, это не секс-вечеринка, это вечеринка на которой можно всё, в том числе просто танцевать, знакомиться, смотреть на других, общаться, все что можно сделать на обычной клубной вечеринке, плюс если вдруг вас страсть как-то там обуяла, да можно заниматься сексом, но это абсолютно не главное, и люди обычно туда ходят не за этим", — поясняет Таисия Решетникова, основательница проекта "Kinky Party Russia"!Трогать никого нельзя, но уже не только потому, что для этого необходимо согласие, но зато можно смотреть, причем в формате 360, и в очках дополненной реальности. Еще до карантина организаторы записали одно из приватных мероприятий. Карнавал Шредингера, его вроде бы и нет, но в то же время, вы его участник."Это все в онлайне можно было видеть, можно было общаться в сессионных комнатах в зуме, то есть уединяться с тем, кто тебе понравился, с кем ты хочешь как-то более интимно пообщаться. В общем, все танцевали под музыку ди-джея, который был присоединен через пульт прямо сразу в зум", — рассказывает Таисия Решетникова, основательница проекта "Kinky Party Russia".Кинки — это целая концепция, и уже сложившаяся, своя вечеринка. С одной стороны здесь рады новичкам, с другой — правила не создавались, чтобы их нарушать. От кандидатов на участие ожидают адекватности, вежливости и уважения к другим, а потому предварительная модерация — мера необходимая."Вот есть какие-то закрытые чаты по интересам, где тебе очень уютно и ты общаешься с теми людьми, которые тебе очень нравятся, в принципе "Кинки пати онлайн" — это тоже самое, но и еще есть возможность все-таки себя показать. Да, были люди которые делали какое-то шибари, там связывали может друг друга и как-то взаимодействовали друг с другом, но так чтобы какой-то мужик сидел на камеру вот этим занимался — этого вообще не было", — рассказывает Элайша Бокс, постоянный участник "Kinky Party Russia", перформер.Себя показать и на других посмотреть. Пока возможности ходить на вечеринки нет — альтернатива неплохая, зато безопасная."Безусловно, сейчас любые контакты — они небезопасны, поскольку у вируса, как мы знаем, инкубационный период достаточно долгий, до двух недель может даже доходить, соответственно то, что вам померяют температуру сегодня, это не значит, что вы не являетесь носителем этого вируса! Даже если у вас температура нормальная, поэтому, безусловно, конечно. сейчас онлайн формат в любом случае безопаснее, если мы говорим о сохранении карантина — то да, это хорошая история, лучше так, чем в оффлайне", — считает Александр, участник "Kinky Party Russia".Желание секса для человека, столь же естественно, как жажда или голод. И отрицать это — достаточно опасно, для здоровья в первую очередь. И да, сексуальные группы по интересам — явление и правда не очень популярное в народе, по подсчетам сексологов, в подобные комьюнити вступают менее одного процента населения земного шара. Но ведь никто не отменял старые и проверенные способы."Может быть большинство чаще стали заниматься мастурбацией с подругой на другом конце монитора, но что касается мастурбации на сексуальные изображения, что она надоедает, она безусловно надоедает, но абсолютному большинству мужчин она никогда не надоедает до нуля", — заверил Александр Полеев, сексолог.Но есть и абсолютное меньшинство, которое предлагает любым желающим заняться страстным сексом уже завтра. Локация – Москва-сити. Из развлечений бар, кальян, коктейль из фруктов, из удобств ванна, спальни, ну и потрясающий вид из окна. На входе участникам обещают измерить температуру и выдавать санитайзер для дезинфекции рук.Увы, подобные вечеринки, помимо того, что очевидно не законны, рискуют потенциальным гостям, помимо нескольких оргазмов и памяти о том самом потрясающем виде панорамных окон, подарить и возможность наблюдать за подмосковным лесом из окон больницы в Коммунарке. Что очевидно, не прописано в их рекламном буклете.