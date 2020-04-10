Московские кладбища закрыли до окончания режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Московские кладбища закрыли до окончания режима повышенной готовности. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.Такая мера — способ сократить количество заболевших коронавирусом. По словам Сергея Собянина, в обычные годы на Вербное воскресенье, Пасху, Красную горку и Радоницу приезжают около миллиона человек. Нынешней весной сделать это будет невозможно, написал в своем блоге мэр.Собянин отметил, что большая часть посетителей кладбищ — пожилые люди. Подвергать их и остальных опасности нельзя. Мэр отметил, что в прошлом году похоронил свою маму и сам планировал на Вербное воскресенье поехать к ней на могилу, но в текущей ситуации от этого отказался.Сергей Собянин призвал с пониманием отнестись к его решению. До окончания режима повышенной готовности московские кладбища будут открыты только для оформления услуг по погребению и участия в похоронах умерших. Просто посещать их пока нельзя. О чистоте и порядке на кладбищах позаботятся работники ГБУ "Ритуал". Собянин отметил, что данное решение является печальным, но необходимым в нынешних условиях.Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье отменили специальные маршруты до кладбищ и мемориальных комплексов на весенние религиозные праздники.