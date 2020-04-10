Компания LG намекнула, в каком стиле будет оформлен её следующий флагманский смартфон

Компания LG намекнула, в каком стиле будет оформлен её следующий флагманский смартфон. Согласно концепту, устройство выполнят на "новом, минималистичном языке дизайна", который "отличается от отраслевой тенденции, обладает камерой типа 'капля дождя' (Raindrop), а также симметричными кривыми спереди и сзади".На фоне других флагманов будущая новинка LG будет выделяться двумя особенностями. Первая касается фотомодуля: основной объектив, едва выступающий за пределы корпуса, разместится сверху, а вспомогательные "глазки" и круглая светодиодная вспышка — под защитным стеклом, и будут следовать друг за другом в порядке уменьшения диаметра, словно падающие капли дождя. Эта более элегантная концепция, подчеркнули в LG, противоречит общепринятому тренду квадратных камер-бугорков.Второй уникальной чертой устройства должен стать "арочный 3D-дизайн" (3D Arc Design), предполагающий симметричный изгиб обоих краев экрана и "спинки" — как у моделей из линейки Samsung Galaxy. Новая конструкция "создает для руки более естественное ощущение, чем предыдущие смартфоны LG", добавили в компании.Сроки выхода устройства не уточняются. В феврале LG обновила V-серию, пополнив её раскладушкой V60 ThinQ с двумя экранами, так что новая модель, вероятнее всего, будет входить в линейку G.