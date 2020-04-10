Российский хоккеист Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова сдали тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными. Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо ..

Российский хоккеист Евгений Малкин и его супруга Анна Кастерова сдали тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными. "Для тех, кто волнуется и кто не понял… Мы здоровы, спасибо за беспокойство", – цитирует жену нападающего клуба "Питтсбург Пингвинз" .Напомним, 12 марта Национальная хоккейная лига приостановила сезон 2019-2020 из-за стремительного распространения инфекции. Позднее появилась информация о том, что коронавирус выявили у нескольких игроков команд "КолорадоЭвеланш" и "ОттаваСенаторз", сообщает "".