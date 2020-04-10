Манчестерский стадион Олд Траффорд будет переоборудован под временную станцию переливания крови. Футбольный клуб Манчестер Юнайтед, которому принадлежит сооружение, предоставил арену для борьбы с пандемией коронавируса.

Манчестерский стадион "Олд Траффорд" будет переоборудован под временную станцию переливания крови. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед", которому принадлежит сооружение, предоставил арену для борьбы с пандемией коронавируса.Как сообщает ТАСС, руководство клуба предоставило стадион для станции переливания крови. Кроме того, "Манчестер Юнайтед" передал местному отделению Национальной службы здравоохранения медицинское оборудование, технику и транспортные средства. Были закуплены продукты, медикаменты и средства защиты. Многие сотрудники клуба стали волонтерами.Деятельность клуба по борьбе с коронавирусной инфекцией получили горячую поддержку легендарного тренера Алекса Фергюсона. Нынешний наставник "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер также заявил, что гордится действиями клуба.