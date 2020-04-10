Телеведущая и актриса Марина Кравец стала мамой в первый раз. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.

Телеведущая и актриса Марина Кравец стала мамой в первый раз. Радостным событием она поделилась на своей странице в Instagram.По словам Кравец, они ждали с супругом появления на свет ребенка в другой день, но это произошло раньше. С утра им пришлось поехать на обследование, но в итоге семейная пара стала родителями девочки.35-летняя телеведущая отметила, что все здоровы и счастливы, чувствуют себя отлично.Марина Кравец связала себя узами брака с Аркадием Водаховым в июле 2013 года. Они познакомились еще во времена студенчества.Ранее сообщалось о пополнении в семьях кинорежиссера Бориса Грачевского и поэтессы Веры Полозковой.