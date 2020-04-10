Минпросвещения разрешило регионам в случае необходимости досрочно завершить учебный год для учеников 1 - 8 классов. Представители Министерства образования Оренбургской области прокомментировали это предложение.

С 6 апреля все школы Оренбуржья возобновили учебный процесс при помощи дистанционных технологий. Каждое отдельное учреждение и каждый педагог самостоятельно выбрали ресурсы для этих целей. Кто-то использует видеосвязь, кто-то - социальные сети, а кто-то получает готовые задания, передает ГТРК "Оренбург".Однако некоторые населенные пункты не имеют доступа к Интернету и устойчивой мобильной связи. В общей сложности на таких территориях проживает 10 тысяч школьников. Специально для них организовали трансляцию телеуроков. Минпросвещения разрешило регионам в случае необходимости досрочно завершить учебный год для учеников 1 - 8 классов.Представители Минобразования Оренбургской области прокомментировали это предложение. "Этот вопрос мы обсудим на штабе правительства. Но считаю, что в нашем регионе эта мера является преждевременной. Так как у нас нет возможности отпустить ребят во время самоизоляции на полноценные каникулы, то лучше продолжать обучение в дистанционном режиме", — заявил министр образования региона Алексей Пахомов.