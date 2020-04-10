Платного тестирования всех желающих на коронавирус в Ростовской области не будет. Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. Она пояснила, что без направления врача смысла сдавать анализ просто нет.

Платных тестирований на COVID-19 на Дону не будет. Об этом заявила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.Она отметила, что сдавать этот анализ без направления от врача не имеет смысла. Ведь любой, кто решил провериться "на всякий случай", может получить отрицательный результат, но через пару дней заразиться."Всеобщее тестирование не является панацей. Проверять нужно тех, кто находится под подозрением и круг их контактов. Анализы для таких людей бесплатны, а платных тестов для всех желающих у нас не будет", — заявила Татьяна Быковская.Прежде всего, сдавать анализы на коронавирус нужно людям, которые контактировали с заболевшими, их по цепочке выявляют все больше, а также медицинским работникам и сотрудникам ОВД, передает ГТРК "Дон-ТР".