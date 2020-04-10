Многодетная семья из Свердловской области решила спрятаться от коронавируса в лесу. На время изоляции они взяли с собой необходимый набор продуктов, а также телефон.

Многодетная семья из Свердловской области решила спрятаться от коронавируса в лесу. На время изоляции они взяли с собой необходимый набор продуктов, а также телефон.Об исчезновении семьи правоохранительные органы узнали благодаря сестре главы семейства. Жительница поселка Красногвардейский позвонила в дежурную часть и рассказала, что ее брат 1987 года рождения вместе с супругой и тремя детьми сутки назад ушли в лес и не выходят на связь.Разыскать "затворников" удалось быстро. Члены семьи разместили свое логово под открытым небом и спали на ветках. Периодически они собирались возвращаться в поселок за едой.Сотрудники правоохранительных органов доставили семейство в опорный пункт полиции. Медработники осмотрели несовершеннолетних, их общее состояние было удовлетворительным, но у одного нашли клеща. В настоящее время дети находятся в центре социальной помощи. Ранее их семья не попадала в поле зрения сотрудников полиции.Родители привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП России за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию несовершеннолетних, сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области.