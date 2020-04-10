Во время карантина и самоизоляции из-за коронавируса психологические проблемы возникают не только у людей. В Московском зоопарке, например, который закрыт до 30 апреля, без посетителей страдают привыкшие к вниманию животные, особенно приматы.

Во время карантина и самоизоляции из-за коронавируса психологические проблемы возникают не только у людей. В Московском зоопарке, например, который закрыт до 30 апреля, без посетителей страдают привыкшие к вниманию животные.Многие из них, как говорится в публикации Московского зоопарка в Инстаграме, заметили недостаток людей и теперь с большим интересом наблюдают за каждым проходящим мимо. Особо скучают гориллы и орангутаны.Любопытно, что ощущают изменения и менее социальные животные.Например, панды, которые в природы живут по одиночке, в зоопарке хоть и довольны своими вольерами и игрушками, но сейчас ощущается: им чего-то не хватает.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) 9 Апр 2020 в 5:47 PDTОб этом можно судить по тому, что панды стали гораздо активнее подходить к каждому человеку, который проходит мимо их территории.В Московском зоопарке любителям животных также сообщают, что все зоологи, ветеринары и другие сотрудники – на своих постах и строго выполняют обязанности, так что в работе с питомцами ничего не изменилось.Животные регулярно получают свои рационы, с ними проводят необходимые тренинги и следят за их здоровьем.