Российская система здравоохранения в нынешней ситуации работает в стрессовых условиях. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе интервью программе Вести на телеканале Россия 1.

Российская система здравоохранения в нынешней ситуации работает в стрессовых условиях. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе интервью программе "Вести" на телеканале "Россия 1".До конца апреля в России будет развернуто почти 95 тысяч коек. Часть из них, ранее использовавшаяся для других видов оказания помощи, была перепрофилирована, отметил Мурашко.Министра здравоохранения также рассказал, что диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться человеку без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине. По его словам, это нормальная практика.Михаил Мурашко отметил, что дети крайне редко переносят заболевание коронавирусом в тяжелой форме. Наиболее подвержены этому представители старшего поколения, а также люди с лишним весом.Министр здравоохранения рассказал, что для лечения коронавируса используются противомалярийные препараты. Но у них есть ряд побочных эффектов, потому самостоятельно принимать их ни в коем случае нельзя, поскольку это опасно.Михаил Мурашко выразил надежду на то, что летняя пора с большим количеством солнца действительно поможет побороть коронавирус.Ранее президент России Владимир Путин провел онлайн-совещание по вопросам развития ситуации с COVID-19. В нем участвовали члены правительства и представители центров, которые занимаются разработкой схем лечения и вакцины от коронавируса.