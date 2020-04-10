Первый случай смерти заразившегося коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе: от коронавирусной инфекции скончался 47-летний житель поселка Пангоды. С симптомами острой респираторной вирусной инфекции мужчина 30 марта был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы.

Первый случай смерти заразившегося коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе: от коронавирусной инфекции скончался 47-летний житель поселка Пангоды. С симптомами острой респираторной вирусной инфекции мужчина 30 марта был госпитализирован в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы.Тест на коронавирус у мужчины подтвердился 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб противодействия коронавирусной инфекции. А 7 апреля самочувствие пациента резко ухудшилось. Он был переведен на искусственную вентиляцию легких, но несмотря на усилия врачей, скончался.Первые два случая коронавирусной инфекции были зафиксированы на Ямале 2 апреля.Всего в УФО оперативный штаб региона подтвердил 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 59 случаев из них в Свердловской области, еще 34 заболевших в Челябинской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах — по 41 случаю COVID-19, 18 случаев в Тюменской области и три пациента выявлены с таким диагнозом в Курганской области.Число инфицированных в России превысило 10 тысяч пациентов. В стране на 9 апреля выявлен 10 тысяч 131 случай заражения коронавирусом. 76 человек умерли, а выздоровели 698 пациентов. За сутки число заболевших увеличилось на 1459, но из больниц за то же время выписаны 118 человек. Больше всего заболевших в Москве — 857 человек, причем половина — люди моложе 45 лет.Почти 200 новых случаев — в Подмосковье. В пятерку также попали Санкт-Петербург, Брянская область и Коми. Жертвами болезни за прошедшие 24 часа стали 13 человек.Всего в мире коронавирусом заразились уже более полутора миллионов человек. Почти для 90 тысяч из них болезнь закончилась смертельным исходом.