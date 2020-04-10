Нефтяная война закончилась, но результата пока нет. Встреча ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран завершилась, однако ее итоги так и не были объявлены. Ожидается, что это будет сделано сегодня.

Нефтяная война закончилась, но результата пока нет. Встреча ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран завершилась, однако ее итоги так и не были объявлены. Ожидается, что это будет сделано сегодня.В целом, пока известно, что Саудовская Аравия и Россия уладили разногласия и вместе с другими участниками встречи договорились о скоординированном снижении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки на два месяца — с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки. План предполагает, что обе страны сократят добычу нефти равными квотами — на 2,5 миллиона баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей в сутки. Таким образом, в мае-июне их добыча должна составить по 8,5 миллионов баррелей в день.Сокращения еще на пять миллионов будут требовать от стран G20, не участвовавших в совещании. Обсуждение с представителями этих стран состоится сегодня. Вместе с ними продолжат обсуждение и мексиканского вопроса.Добавим, Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и подтвердил настрой на координацию действий по стабилизации ситуации на рынке нефти, сообщило пресс-служба Кремля. Этот разговор позитивно оценил и Дональд Трамп. В ходе своего брифинга он не стал отвечать на вопрос, какой бы ему хотелось видеть цену на нефть, но сказал, что нужна цена, которая позволит энергетическим компаниям не прогорать и не увольнять сотрудников.Рынок, впрочем, пока воспринял прошедшую встречу без энтузиазма – сделки еще нет. И если днем котировки тестировали локальные максимумы, под конец дня начались распродажи.Дальнейшая реакция будет известна теперь только в понедельник, так как сегодня торги закрыты в связи со страстной пятницей.Самое интересное, как говорится. Оставили напоследок.К слову, любопытную идею решения проблемы избыточного предложения накануне озвучил начальник Центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Он предлагает рассмотреть вариант покупки нефти в резервы ЦБ, если есть свободные хранилища.По его оценкам, избыток сейчас составляет порядка 650-700 миллионов баррелей, а при текущих ценах это всего 20-25 миллиардов долларов.Между тем, страны импортеры уже объявили о планах покупки нефти в резервы. США планируют купить 90 миллионов баррелей, Китай также начал подобные операции, но без указания объема, а Индия купит 15 миллионов баррелей.Накануне глава Международного энергетического агентства сообщил, что могут объявить и о дополнительных покупках для поддержания спроса.