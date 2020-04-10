Все действия государства в период распространения коронавируса должны быть направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но когда речь идет о работе системообразующих предприятий, такие действия должны быть адекватными реальной ситуации в каждом регионе.

Все действия государства в период распространения коронавируса должны быть направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но когда речь идет о работе системообразующих предприятий, такие действия должны быть адекватными реальной ситуации в каждом регионе. Об этом Владимир Путин заявил сегодня, открывая заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества. Встреча с участием руководителей ведущих концернов ОПК прошла в режиме видеоконференции.На связи — главы крупнейших предприятий военной промышленности. Те, что даже в нынешних условиях не могут простаивать, ведь в их руках обороноспособность страны. В совещании приняли участие и губернаторы, в чьих регионах сосредоточены заводы ОПК."Нам нужно понять, я хочу увидеть и услышать от вас напрямую, как выстроено сегодня взаимодействие, как выстроена работа между предприятиями промышленности, между региональными властями и между центральными офисами холдингов и правительством. Хочу посмотреть, как идет это взаимодействие в рамках сегодняшних ограничений, связанных с карантином", — сказал президент.На проходных стратегических предприятий теперь обязательный замер температуры. В цехах появились средства дезинфекции. И новые требования — обязательно работать в маске и соблюдать дистанцию. Сотрудники, без которых пока можно обойтись, по-прежнему дома. И все, кто старше 65 лет. Все эти меры должны обеспечить безопасную работу.На казанском вертолетном заводе столь строгий контроль, что проверяли даже главу республики."Люди неделю находились дома и с удовольствием находятся на производстве, поэтому с соблюдением всех мер предосторожности и защиты работа будет организована", — рассказал Рустам Минниханов, президент Татарстана.Среди предприятий, получивших разрешение на работу, и судостроительный завод "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде и симферопольский завод "Фиолент". Тут производят высокотехнологичное оборудование для кораблей, самолетов и аэрокосмической отрасли."Есть какие-то вопросы, которые вы считаете нерешенными или недостаточно эффективно отрегулированными? Есть ли какие-то в этой связи просьбы или пожелания? Ко мне, к председателю правительства, к министрам?" – спросил Путин."С регионами у нас полное взаимопонимание. Руководители понимают, что мы не можем останавливаться, мы должны выполнять госзаказ, мы должны проводить испытания, мы должны сдавать машины. Поэтому мы здесь предпринимаем, чтобы, с одной стороны, требования были соблюдены, с другой, собственно, работа продолжалась", — ответил Юрий Слюсарь, генеральный директор, председатель правления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".Есть и региональная специфика. Например, Тульская область граничит с Московской, многие жители ездят и в саму Москву, где наибольшее число заболевших коронавирусом, а потому понадобились дополнительные ограничения."Мы вывели из контура предприятий людей, которые, и продолжаем выводить людей, которые, находятся на предприятиях, и где члены семьи, либо муж, либо жена, имеют место работы в Подмосковье или в Москве", — сообщил Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.Ситуацию надо отслеживать в режиме реального времени, чтобы при необходимости быстро вносить коррективы."Наши действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья граждан. Но они, эти действия, должны быть сбалансированными, адекватными реальной ситуации в каждом регионе, тем более если речь идет об обеспечении устойчивой, ритмичной работы системообразующих предприятий, к которым, безусловно, относится и оборонно-промышленный комплекс", — подчеркнул глава государства.Руководители предприятий уверены, что несмотря на паузу в работе и нынешние сложности, гособоронзаказ будет выполнен на 100% и в срок. То же относится и к зарубежным контрактам.Как раз по военно-техническому сотрудничеству президент провел сегодня отдельное совещание. Итоги прошлого года — позитивные. Россия поставила за рубеж военной техники на сумму свыше 15 миллиардов долларов, это даже больше чем планировали. А сегодня портфель заказов более 55 миллиардов. В числе партнёров около 100 стран мира.Хороший импульс, по словам президента, дало проведение в октябре саммита Россия-Африка. С государствами континента подписаны новые контракты на общую сумму около одного миллиарда долларов."Решать задачи, стоящие в сфере ВТС, всегда непросто. Международная конкуренция здесь очень высокая. А дополнительные риски, это вполне понятно сегодня, связаны с распространением коронавирусной инфекции, которая оказала крайне негативное влияние на всю глобальную экономику. И в этой связи нам потребуется гибкая и оперативная корректировка форм и методов работы. Предстоит искать эффективные пути, чтобы сохранить ведущие позиции России по экспорту продукции военного назначения", — подчеркнул Путин.Точное и надежное российское оружие, по словам президента, блестяще показало себя в Сирии. А потому спрос на эту технику будет обеспечен при любых условиях.