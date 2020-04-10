Сегодня власти Москвы начали выплачивать пособия тем жителям столицы, кто в последнее время остался без работы. Каждому из них также начислена доплата из городского бюджета. При этом обивать пороги ведомств безработным не придется.

Сегодня власти Москвы начали выплачивать пособия тем жителям столицы, которые в последнее время остались без работы. Каждому из них также начислена доплата из городского бюджета. При этом обивать пороги ведомств безработным не придется."Вот мое рабочее место. Практически все оборудование было куплено в кредит", — показывает свой домашний салон красоты Наталья Марчук. Здесь, зарегистрировавшись как самозанятая, она и зарабатывала деньги. Пандемия лишила ее работы. Вместе с сестрой и детьми Наталья живет теперь на пенсию матери:"Получается, я же работала не на предприятии. Я не попадаю под категорию граждан, которые могут встать на учет по безработице и получить пособие".На самом деле и Наталья, и тысячи других индивидуальных предпринимателей и самозанятых Москвы могут получить пособие по безработице. Схема простая:"Если они отработали шестьдесят календарных дней в текущем году, то могут закрыть свою юридическую деятельность, подать заявку к нам, паспорт и документ о закрытии своего бизнеса. Мы также имеем право платить им повышенное федеральное пособие плюс региональную надбавку", — рассказал директор Центра занятости населения Роман Шкут.Безработным, которые зарегистрировались на бирже труда до 1 марта, будут выплачивать увеличенное пособие: вместо восьми тысяч больше двенадцати. На ежемесячную компенсацию в размере 19500 рублей могут претендовать и москвичи, которые уже в этом, 2020 году, официально проработали не менее двух месяцев. Отказать могут лишь в одном случае — если человека уволили по статье."Среднее время начисления, даже минимальное, которое было раньше, уменьшится в пять раз. То есть ставится задача обработать и назначить выплату в течение двух дней. От вашей работы, от работы ваших специалистов зависит во многом благополучие москвичей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, которые лишились работы, средств существования", — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Главное основание для получения выплат — московская прописка и статус безработного. Тем, кто оформил его в марте, деньги будут перечисляться автоматически, остальным надо подать заявку. Аналогичный порядок действует и в Подмосковье, компенсация — пятнадцать тысяч.Чтобы зарегистрироваться в качестве безработного, лично приходить в центры занятости не нужно. Все они пока действует режим самоизоляции, посетителей не принимают. Заявку можно подать онлайн, на сайте czn.mos.ru. Причем перечень необходимых документов сократился — теперь достаточно паспорта и трудовой книжки.За последние дни пособия получили уже около шести тысяч человек. Процедура подачи документов на сайте простая, интуитивно понятная. Из-за высокой нагрузки все может получиться не с первого раза. Заявки каждый день без выходных обрабатывают шестьсот сотрудников центра занятости.Заявку можно будет подать еще в течение месяца после отмены режима самоизоляции. Выплачивать увеличенное пособие по безработице будут до конца сентября.