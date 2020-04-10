Россияне с нетерпением ждут окончания режима всеобщей изоляции, введенного в конце марта из-за коронавируса. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов призвал не питать надежд на скорую отмену ограничительных мер.

Россияне с нетерпением ждут окончания режима всеобщей изоляции, введенного в конце марта из-за коронавируса. Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов призвал не питать надежд на скорую отмену ограничительных мер.Борьба с коронавирус в России идет полным ходом. В правительстве призывают регионы ускорить подготовку и разворачивать дополнительные медицинские мощности, отметил Смирнов.В свою очередь глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова прогнозировала, то до выхода на пик эпидемии две недели. "Потом предстоит еще сколько-то побыть там наверху, а потом еще столько же спускаться", – напомнил журналист слова бывшего министра здравоохранения.Все говорят, что с помощью самоизоляции удалось выиграть время для эффективной борьбы с эпидемией. "И все это – в будущем времени! То есть обрадовать вас нечем – ничего еще даже не начиналось", – написал Смирнов в своем телеграм-канале "Пул №3".Режим всеобщей изоляции в России введен в конце марта, таким образом многие граждане остаются в четырех стенах почти две недели. Впрочем, кто-то отправился на удаленную работу еще раньше.В начале недели на совещании с вирусологами президент Владимир Путин попросил оценить возможность сокращения вынужденных нерабочих дней. Указом главы государства коронавирусные "каникулы" продлены до начала мая. Эксперты заявили, что говорить об этом можно будет в конце следующей недели, когда ситуация с распространением COVID-19 в России станет более ясной.В настоящий момент зафиксировано 11917 случаев заражения , 1786 за последние сутки. Больше всего заболевших находятся в Москве, сложная обстановка также в Московской области и Санкт-Петербурге – регионах с наибольшей плотностью населения в стране.Некоторые субъекты Федерации начали постепенно отменять введенные из-за коронавируса ограничения. Так, в Белгородской области разрешили работать большинству предприятий, а также парикмахерским. На Чукотке открываются торговые центры и другие места массового скопления людей.