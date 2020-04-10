10.04.2020

2020-04-10 18:35:05

Общественники обратились с открытым письмом к губернатору

Региональная Общественная палата направила открытое письмо губернатору с требованием защитить жителей области от опасной инфекции.

Активисты, в том числе считают, что в регионе не налажено оперативное и достоверное информирование населения об эпидемиологической ситуации и правилах поведения граждан в сложившейся ситуации.

Приводим текст обращения полностью.

Уважаемый Владимир Владимирович!



Обратиться к Вам нас заставила крайняя обеспокоенность в связи с распространением в регионе коронавирусной инфекции. Считаем необходимым обратить Ваше внимание на ряд фактов, которые, на наш взгляд, пока еще не нашли отражения в системе мер, предпринимаемых региональной властью.

Сохраняется дефицит средств индивидуальной защиты – как в аптеках, так и в медицинских организациях. Вследствие этого лечебные учреждения стали основными очагами заражения. Отсутствие четкого механизма действий в больницах приводит к незащищённым контактам граждан с подозрением на коронавирус с медицинским персоналом и другими пациентами.

Ещё одним активно действующим каналом распространения вируса считаем общественный транспорт. Уменьшение числа рейсов и увеличение интервалов движения приводит к скоплению людей на остановках, а также - к невозможности соблюдать социальную дистанцию в салонах автобусов и троллейбусов.

Все чаще нам поступают сигналы о том, что государственным органам необходимо усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, которые в условиях пандемии и самоизоляции граждан не уделяют должного внимания содержанию в чистоте мест общего пользования в многоквартирных домах, не проводят обработку дезинфицирующими веществами.

На основании многочисленных обращений граждан, информации в СМИ, социальных сетях и личного опыта вынуждены сделать акцент на серьезных проблемах с организацией дистанционного обучения в школах. Не справляется единая региональная платформа, а из департамента образования в школы поступила рекомендация действовать по своему усмотрению, использовать любые образовательные порталы и даже мессенджеры. Это создаёт для детей, родителей и учителей ситуацию сумбура и нервирует их.

Жители области также указывают на отсутствие логики и последовательности при принятии нормативных правовых актов в части запрещения и разрешения разных видов хозяйственной деятельности, видимой привязки этих решений к эпидемической обстановке. При нулевых официальных показателях заболеваемости вводится практически полный запрет на работу малого бизнеса. Затем, на фоне роста числа установленных носителей covid-19, часть запретов снимается, но уже спустя сутки частично возвращаются. Такая «чехарда» влечет за собой дополнительные убытки для малого бизнеса, а для граждан-потребителей услуг создаёт новые искусственные неудобства.

Согласитесь: критическое положение малого бизнеса, угроза потери рабочих мест и источников существования для большого числа наших граждан, а значит и экономическая ситуация в целом не могут не вызвать тревогу. Социальная и финансовая нагрузка на бизнес в отсутствие компенсационных льгот может привести к массовым банкротствам. Учитывая, что вынужденные нерабочие дни продлены до 30 апреля, требуется серьёзная помощь предприятиям реального сектора экономики со стороны государства.

Коронавирус стал проверкой нашего общества на человечность. Сегодня многим нужна помощь со стороны государства и поддержка земляков. В Общественную палату области постоянно поступает информация об одиноких пожилых людях, проживающих в деревнях и сёлах области, остающихся без должного внимания. Выражая благодарность волонтёрам, в то же время отмечаем недостаточную роль в оказании указанной помощи со стороны социальных подразделений региональной исполнительной власти. Считаем целесообразным принять дополнительные меры поддержки людей, находящихся в зоне риска заражения коронавирусом.

Активисты гражданского общества считают, что по состоянию на 9 апреля во Владимирской области не налажено оперативное и достоверное информирование населения об эпидемиологической ситуации и правилах поведения граждан в сложившейся ситуации. Сотрудники контактного центра службы 112 не обладают необходимыми психолого-коммуникативными компетенциями для консультирования граждан о поведении в конкретных ситуациях. А раздел по борьбе с коронавирусом на сайте администрации Владимирской области сложно найти. Предлагаем изменить его на контрастный баннер «Владимирская область против коронавируса» по примеру мэрии Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru/covid-19), а также информировать граждан через группы ВКонтакте, чаты, и по нескольку раз в день - по всем каналам теле- и радиовещания, включая кабельные сети.

Полагаем необходимым подготовиться и к прогнозируемому экспертами росту бытовой преступности. Длительное нахождение граждан в ограниченном пространстве сопровождается ухудшением их психо-эмоционального состояния. Оно в свою очередь накладывается на существенное обеднение широких слоёв населения. Действие этих факторов в совокупности может вызвать ухудшение криминальной ситуации.

Исходя из изложенного, для более тесного взаимодействия с институтами гражданского общества, вовлечения активистов и добровольцев НКО в процессы борьбы с пандемией предлагаем Вам провести встречу с членами совета Общественной палаты Владимирской области.



Кроме того, направляем Вам для рассмотрения некоторые конкретные предложения:

1) Максимально нарастить темпы тестирования населения на коронавирус, в том числе на наличие антител у уже перенесших заболевание в бессимптомной форме.

2) Предусмотреть более жесткие условия карантина для инфицированных граждан, лиц, контактировавших с установленными носителями, а также приехавших из-за границы, из стран с эпидемией COVID-19.

3) Для неинфицированных и уже переболевших граждан режим самоизоляции постепенно ослаблять, руководствуясь целесообразностью защитных мер.

4) Поэтапно снимать запрет на работу предприятий, в том числе в сфере услуг, при условии соблюдения ими самых строгих мер санитарии, социальной дистанции между людьми. Жёсткий карантинный режим сохранить лишь для мест массового скопления граждан.

5) Исключить сокращение рейсов общественного транспорта и увеличение их интервалов, что приводит к увеличению плотности пассажиров. В связи с этим принять меры государственной поддержки перевозчиков, возмещать убытки.

6) Распространить разрешение на проезд на личных автомобилях на дачи, садово-огородные участки, добавив сюда сельские населённые пункты для ведения приусадебного хозяйства, чётко определив при этом круг родственников, которым могут принадлежать земельные участки и загородные дома, включив в него наследников первой и второй очереди.

7) С учётом рекомендаций врачей для профилактики вирусных инфекций (активность на свежем воздухе) разрешить выезд на личных автомобилях на природу, в безлюдные местности для занятий физкультурой на свежем воздухе, прогулок и пробежек в лесах и на лугах, сохранив запрет на пикники (в том числе из соображений противопожарной безопасности).

8) Разрешить перемещение по населённым пунктам пешком, с соблюдением социальной дистанции между людьми в 2 метра, для посещения организаций, которым разрешено работать и которые открыты для посетителей. При этом в городах должны быть определены и полностью закрыты общественные пространства, популярные для посещения, там, где обычно проходят массовые гуляния.

9) Срочно навести порядок в школьном образовании. Обеспечить работу единой образовательной платформы, а всем семьям учащихся, не имеющих дома компьютер, выдать компьютеры во временное пользование. В случае невозможности обеспечения нормального дистанционного обучения – либо открыть в школах дежурные классы с посещением занятий по решению родителей и соблюдением мер санитарной защиты учащихся и учителей, либо объявить досрочно каникулы с переносом ВПР и ОГЭ до лучших времён.

10) Определиться с использованием бюджетных средств, направленных на доплату к родительской плате за завтраки учащихся начальной школы (в настоящее время приняты решения лишь в части бесплатных завтраков, однако вопрос с частично оплачиваемыми завтраками остается недорешенным и «непрозрачным»).

11) Выстроить четкую логическую систему принятия нормативных решений в части запрещения или разрешения работы предприятий по сферам хозяйственной деятельности, исключив спонтанные отмены и скорые возвращения запретов.

12) Ввести в состав антивирусного штаба председателя региональной Общественной палаты для обеспечения оперативной связи с общественностью.

13) Навести порядок в деле информирования граждан о ситуации с коронавирусом в области и принимаемых властью решений. Объединить все номера телефонов в одном файле, разместить его специальном разделе на сайте АВО (визуально отделив от баннера «75 лет Победы»), сайтах департаментов, уполномоченных, т. д. Разъяснения по часто задаваемым вопросам объяснение правил поведения в формате «Вопрос-ответ» разместить на всех горячих линиях и в СМИ, в том числе на популярных радиоканалах.

В целом предпочтительнее создать отдельный единый сайт, где будет доступная информация для населения. Он может быть сделан на платформе Общественной палаты Владимирской области, должен быть простым и доступным. Главное, чтобы каждый гражданин мог задать вопрос и получить конкретный ответ.

На сайте должна располагаться информация:

- о всех мероприятиях, которые проводятся в регионе в условиях антиэпидемиологического режима (конкретно, какое решение принято, что сделано, что нет, почему);

- о ценах на продукты, медикаменты (информацию дают департаменты цен, здравоохранения, также мониторят общественники);

- об обеспеченности аптек средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, септики, спиртосодержащие растворы для обработки открытых поверхностей, жаропонижающие лекарства, прежде всего парацетамол), информацию представляет департамент здравоохранения, мониторят общественники;

- о наличии продуктов, об обеспеченности муниципалитетов продуктами на конкретных срок, в перспективе (департамент предпринимательства);

- о социальных выплатах и льготах, представленных населению, по Указам Президента и постановлениям Правительства, и как их можно получить;

- о мерах поддержки бизнеса, рынка труда и т. д., предложенных Президентом РФ, (с ссылкой на официальные документы и пошаговой инструкцией, как можно решать вопросы);

- о работе социальных служб, социальных учреждений и волонтеров;

- предупреждения об угрозах мошенничества, которые возникают во время эпидемии;

- о персональной ответственности за соблюдение карантина.

14) Ограничить продажу алкоголя с 10:00 до 18:00.

15) Дать дополнительные разъяснения, как получить справку для того, чтобы отвезти продукты родственникам, проживающим в районах области. Пока механизм многим гражданам непонятен.

16) Принять необходимые решения по работе миграционного центра во Владимире. Именно там в первую очередь необходим карантин.

17) Включить одиноко проживающих инвалидов, неполные семьи с инвалидами в обязательный список бесплатного посещения на дому не реже, чем два раз в неделю. Обеспечить необходимые меры безопасности при контактах волонтёров и социальных работников с подопечными.

18) Организовать оперативную диагностику на дому детей-инвалидов, взрослых инвалидов и членов их семей.

19) В кратчайшие сроки принять временные правила автоматического продления инвалидности.

20) Организовать родительское и опекунское сопровождение при госпитализации ребенка-инвалида и взрослого инвалида, нуждающегося в сопровождении или недееспособного.

21) Выработать и разъяснить порядок оказания помощи в случае госпитализации детей-инвалидов, взрослых инвалидов, родителей и опекунов. Добиться, чтобы органы опеки и попечительства в срочном порядке принимали решение, с кем останется ребёнок-инвалид или взрослый человек с инвалидностью в привычной для него среде в случае госпитализации родителя, опекуна.

22) Оказать прямую финансовую помощь в виде субсидий работодателям, сохранившим рабочие места на период самоизоляции, в размере МРОТ на каждого сотрудника в месяц.

23) Предоставить отсрочку, в том числе авансовых платежей, при уплате налога на прибыль на 3-6 месяцев и обратиться в федеральное правительство с предложением установления отсрочки по уплате НДС.

24) Отложить отмену ЕНВД с 01.01.2021 года на 01.01.2022 год.

25) Не начислять и не взыскивать земельный налог в 2020 году.

26) Снизить на 50% ставки налогов для организаций, находящихся на УСН, для предприятий наиболее пострадавших отраслей (туризм, общественное питание, транспорт, логистика, деятельность в области культуры, выставочная и конгрессная деятельность, розничная торговля промышленными товарами, сдача в наем нежилых помещений для осуществления розничной торговли промышленными товарами).

27) Для малого и микро бизнеса предусмотреть снижение НДФЛ до 6 %.

28) Сместить временной период по оплате страховых взносов (на 3-6 месяцев) с возможностью реструктуризации их уплаты.

29) Снизить ставки налога на имущество организаций до 0,1% на период до 2024 года для тех предпринимателей, которые попадают в категорию налогоплательщиков в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость. Новую кадастровую стоимость объектов капитального строительства, полученную после оценки в 2020 году, применять с 2024 года.

30) Объявить мораторий на уплату арендных платежей (снижение платежей на 50 %) при аренде государственного и муниципального имущества на 3-6 месяцев.

31) Ввести дополнительную беспроцентную рассрочку по оплате обязательных платежей при выкупе (приватизации) государственного (муниципального) имущества на период пандемии.

32) Производить оплату работодателями всех дней больничного листа работника, находящегося на самоизоляции, за счёт средств ФСС.

33) Оказать прямую финансовую поддержку в виде субсидий на покрытие убытков наиболее пострадавшим отраслям (туризм, общественное питание, транспорт, логистика, деятельность в области культуры, выставочная и конгрессная деятельность, розничная торговля промышленными товарами, сдача в наем нежилых помещений для осуществления розничной торговли промышленными товарами).

34) Рекомендовать кредитным организациям отменить/уменьшить размер комиссий/платы за расчётно-кассовое обслуживание и эквайринг услуги на срок не менее 6 месяцев.

35) Рекомендовать кредитным организациям не вводить запреты на финансирование предприятий МСБ на период действия Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

36) Оказать за счет бюджетных средств прямую поддержку предприятиям МСБ на цели выплаты заработной платы сотрудникам при условии сохранения численности сотрудников предприятий.

37) Обеспечить полноценную работу управляющих компаний и ТСЖ, а не только аварийных служб.

38) Усилить контроль над деятельностью управляющих компаний и ТСЖ по регулярному обеззараживанию мест общего пользования в многоквартирных домах.

39) Обеспечить необходимые объёмы поставок защитных масок (не менее 5-6 млн. шт. в месяц) для долговременной работы лечебных учреждений области.

40) Собственников помещений в многоквартирных домах освободить от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за период с 1 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.

