Около четырех тысяч россиян, оказавшихся за рубежом, получили материальную помощь. Об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Около четырех тысяч россиян, оказавшихся за рубежом, получили материальную помощь. Об этом рассказала представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.Российские граждане, которые запланировали возвращение на родину, но не успели этого сделать из-за отмены авиасообщения в связи с коронавирусом, получают финансовую помощь на время пребывания за границей вплоть до прилета на родину или возобновления регулярного сообщения.Захарова рассказала, что сведения поступили примерно о 25 тысячах граждан, подавших такие заявления. Обработано уже более 24 тысяч. Выплаты начали получать около четырех тысяч человек, сообщает "Интерфакс".Мария Захарова заявила, что работающая в МИД комиссия рассмотрит значительное число обращений, а к завтрашнему дню может быть согласовано до двух тысяч заявок.Ранее сообщалось, что за три недели в Россию вернулись почти 165 тысяч соотечественников.