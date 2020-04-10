Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупнейшие производители нефти начали переговоры о рекордном сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в день, что составляет около 20% мировых поставок, для поддержания нефтяных котировок, передает Reuters.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другие крупнейшие производители нефти начали переговоры о рекордном сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в день, что составляет около 20% мировых поставок, для поддержания нефтяных котировок, передает Reuters.Как рассказали источники агентства, переговоры были осложнены трениями между лидером ОПЕК Саудовской Аравией и Россией, не входящей в ОПЕК, двумя крупнейшими мировыми производителями нефти.Но источники в ОПЕК и российской стороны сообщили, что им удалось преодолеть свои разногласия.По словам источника в ОПЕК, это будет одно из крупнейших соглашений, однако источник не сообщил, будет ли соглашение как-то связано с Соединенными Штатами, на чем настаивали Россия и мировые производители ОПЕК.Мировой спрос на топливо упал на 30 миллионов баррелей в сутки, что составляет 30% мировых поставок, поскольку меры по борьбе с коронавирусом привели к снижению спроса и экономической активности по всему миру. Эксперты считают, что снижение производства на 20 миллионов баррелей в день не исправит ситуацию.Эталонные цены на нефть сорта Brent достигли 18-летнего минимума в прошлом месяце и торговались в 9 апреля около $33 за баррель, что вдвое ниже их уровня конца 2019 года, что нанесло серьезный удар по бюджетам нефтедобывающих стран и дорогостоящей сланцевой добыче в США.Президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что сделка, о которой он договорился с Саудовской Аравией и Россией, может привести к сокращению добычи на 10-15 миллионов баррелей в день.Самое большое разовое сокращение, ранее согласованное одной лишь ОПЕК, составило 2,2 миллиона баррелей в день во время финансового кризиса 2008 года.Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что новая сделка по сокращению "вряд ли возможна" без участия других крупнейших производителей.