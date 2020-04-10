Не подавайтесь на уловки мошенников и не переводите деньги на сомнительные счета - предупреждение на странице Ленинградского зоопарка всем, кто переживает за судьбу его обитателей. Которым - и это заявляется официально - не нужны никакие дополнительные пожертвования в связи с карантином.

"Не подавайтесь на уловки мошенников и не переводите деньги на сомнительные счета" — предупреждение на странице Ленинградского зоопарка всем, кто переживает за судьбу его обитателей. Которым — и это заявляется официально — не нужны никакие дополнительные пожертвования в связи с карантином.Ранее в группе появилось сообщение о том, что животным из-за коронавируса якобы не хватает средств на содержание и лечение. Просили помочь "хотя бы копейкой" и далее шел номер банковской карты. Однако, как уже понятно, счет зоопарку не принадлежит, а страницу просто взломали в попытке нажиться на сочувствии петербуржцев.Впрочем, подобная помощь сейчас и правда лишней не будет. Некоторым зоопаркам действительно сложно, также непросто и волонтерам, которые занимаются бездомными животными. На улицах городов — всё больше новых котов и собак, которых хозяева просто выставили за дверь. Связывают это с коронавирусной истерикой, дескать, они разносят заразу.В ответ ветеринарные врачи устроили флешмоб с напоминанием о том, что домашние животные не могут быть опасны из-за COVID-19. А все поводы для таких подозрений не более, чем нагнетание. Причем, этот страх порой доходит до абсурда.Французский бульдог по кличке Боня обожает гулять, но в последние две недели прогулки стали для нее настоящим испытанием. Отдышка, насморк, и собачий кашель. Грешным делом хозяйка подумала – не заболела ли собака короноврусом?"Подходя к лифту, она уже начала чихать, причем, постоянно вообще не прекращая, но вышли на улицу, стало легче. Все, обратились в клинику, доктор сказал, что это аллергические реакции", — рассказывает Маргарита Славецкая, хозяйка Бони.Такие симптомы у домашних животных участились. Но причиной тому банальная весна и аллергены, но никак не COVID -19. Ветеринары подчеркивают: домашние животные не могут болеть короновирусом. Точка."COVID -19 он свойственен для заболевания людям. Животные не являются переносчиками данного заболевания, вирусного воспалительного процесса. Поэтому избавляться от животных не надо, выбрасывать их из окон не надо, добавлять нам работы, пожалуйста, не надо", — просит Баграт Агажанов, ветеринар."Мир сошел с ума", — говорят зоозащитники. Или некоторые граждане, добавляют психиатры. Действительно, после кем-то запущенного в Сеть фейка о том, что Шарики и Барсики – потенциальные переносчики вируса. приюты для собаки и кошек ежедневно пополняются новыми постояльцами.Например, в Екатеринбурге с введением режима самоизоляции горожане стали чаще выбрасывать своих питомцев на улицу. За последнюю неделю, говорят зоозащитники, количество обращений увеличилось в три раза. Среди "брошенок" — взрослые породистые собаки и кошки. Волонтеры недоумевают: такого количества так называемых отказников не было никогда.Пока режим самоизоляции все еще продолжается. Мы все остаемся дома. Давайте и людьми останемся. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили.