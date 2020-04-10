Сегодня пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснил некоторые подробности инициатив президента. Например, на государственную помощь не смогут претендовать компании, которые увольняют сотрудников, а за пособием смогут обращаться не только те, кто потерял работу, но и самозанятые граждане, которые лишились дохода. Все решения, касающиеся поручений президента, до конца недели подготовит кабмин.

Тому, как обеспечить безопасность россиян и не нанести вреда экономике, накануне было посвящено большое селекторное совещание, которое Владимир Путин провел с губернаторами и членами правительства. Сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил некоторые подробности инициатив главы государства. Например, на государственную помощь не смогут претендовать компании, которые увольняют сотрудников, а за пособием смогут обращаться не только те, кто потерял работу, но и самозанятые граждане, которые лишились дохода. Все решения, касающиеся поручений президента, до конца недели подготовит кабмин. Те решения, которые зависят от региональных властей, губернаторы уже принимают.В региональных медучреждениях — максимальная готовность. В Казани начали использовать мобильный комплекс диагностики — результат теста получается в течение получаса. Это совместная российско-японская разработка. Семиэтажное здание травмцентра переоборудовано по принципам инфекционной больницы: шлюзовая система между отделениями, так называемые "чистые" и "грязные" зоны, боксы для больных.Для того, чтобы по всей стране развернуть дополнительные койки, а это одна из важнейших задач, государство выделяет более 33 миллиардов рублей. Об этом говорил накануне президент. Кроме того, еще порядка 13 миллиардов рублей направлены на закупку медтехники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи."Прошу вас действовать быстро, собранно и профессионально. При этом поручаю Министерству финансов дать регионам возможность поступать гибко, концентрировать выделяемые ресурсы на тех проблемах, которые лучше видны на местах. Подчеркну, предоставляя такую свободу маневра, будем и строго спрашивать, оценивать результат не по формальному количеству зарезервированных коек, а по реальной готовности медучреждений, оборудования и персонала к оказанию именно специализированной помощи", — заявил Владимир Путин.Еще одни пример — в Новосибирске оперативно переоборудовали одну из городских больниц. Резервные места, а также запас аппаратов искусственной вентиляции легких уже созданы.Другое распоряжение главы государства — на три месяца, начиная с апреля, устанавливается специальная федеральная выплата специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Для врачей такая доплата составит восемьдесят тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала, фельдшеров и медсестер, а также для врачей скорой помощи — пятьдесят тысяч, для младшего медперсонала, а также для фельдшеров, медсестер и водителей скорой — двадцать пять. Кроме того, президент предложил установить для них и повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России. Путин особо подчеркивает: нужно сделать все для защиты здоровья жителей, но так, чтобы не подорвать самочувствие экономики."У вас есть все возможности работать адресно и выверенно, принимать адекватные, хорошо просчитанные профилактические меры, главная цель которых — защита жизни и здоровья людей. При этом, конечно, нельзя останавливать экономику, закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщения между регионами, массово ограничивать работу предприятий, невзирая на реальную обстановку, даже когда в регионе зафиксирован единичный случай заражения. Мы с вами должны понимать, к какому урону, каким разрушительным последствиям это может привести", — отметил Владимир Путин.Врачей поддерживает кто как может. В Нижнем Новгороде, например, местные кафе и рестораны теперь отправляют горячее питание медикам, которые работают без отдыха.Но и бизнесу, прежде всего малому и среднему, тоже нужна помощь. А его самочувствие напрямую связано с рабочими местами."По поручению президента разработаем программу дополнительной помощи бизнесу, чтобы компании не увольняли сотрудников и сохраняли им зарплату", — заявил председатель правительства Михаил Мишустин.Для тех, кто все-таки останется без работы, предусмотрен целый комплекс мер. Дистанционно можно будет зарегистрироваться на бирже труда — это одно из поручений главы государства. Вырастет пособие по безработице до величины МРОТ, то есть до 12130 рублей. В столичном центре городской службы занятости "Моя работа", его сегодня проинспектировал мэр Сергей Собянин, занимаются оформлением пособий по безработице по упрощенной схеме."Президентом России принято решение об ускоренной выплате по максимальной планке пособия по безработице. Это означает, что большая часть формальных документов собираться не будет. Уже с сегодняшнего дня начнутся выплаты по новой схеме", — сообщил Сергей Собянин.Документы граждан, паспорта или, скажем, водительские права, у которых заканчиваются сроки действия, будут продлены автоматически. Премьер Мишустин поручил МВД уже завтра представить свои предложения.Упрощается порядок оформления инвалидности:"До 1 октября этого года инвалидность будет назначаться только заочно, то есть без личного присутствия человека. Ни на какие экспертизы ездить уже будет не нужно. Автоматически продлят группу инвалидности и тем, кому она уже присвоена", — заявил Мишустин.По поручению президента, Минфин предоставит руководителям регионов значительно большую свободу маневра в расходовании бюджетных денег, так что многое будет зависеть от эффективности действий на местах. В Ульяновской области, к примеру, стараются поддержать родителей, чьи дети сейчас находятся дома. В школах стали выдавать продуктовые наборы.Президент также поручил увеличить объем помощи малоимущим. В Краснодарском крае намерены все оформить как можно скорее. "Дал поручения департаменту соцзащиты начинать работы по пересмотру количества этих семей, потому что их число увеличится", — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Свои ресурсы готова задействовать оборонная промышленность. На предприятии в Нижегородской области собираются запустить в производство аппараты ИВЛ. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал: "Цель — выйти на десять штук в сутки. И вот я думаю, что при достижении этой цели, в принципе, мы должны проблему с ИВЛ закрыть гарантированно".Увеличиваются и объемы тестирования по стране. Например, в противочумном институте в Иркутске, где можно проводить более шестисот исследований в сутки. К концу апреля этот показатель вырастет до двух тысяч.