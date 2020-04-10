Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать несколько простых правил.

Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении покупок и продаж в сети Интернет.Не редки случаи, когда мошенники звонят по номерам, указанным в объявлениях, представляются крайне заинтересованными покупателями и сообщают о своем желании немедленно внести предоплату за товар на банковскую карту. После получения реквизитов банковской карты и персональных данных, мошенники списывают все денежные средства со счета потерпевшего.Так, 7 апреля в межмуниципальный отдел МВД России «Муромский» обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестный путем обмана завладел ее денежными средствами. Женщина на одной из электронных досок в сети Интернет разместила объявление о сдаче в аренду квартиры. На объявление откликнулся мужчина, сказав, что внесет на счет абонентского номера предоплату. После чего неизвестный попросил потерпевшую пройти к банкомату, где, следуя его указаниям, женщина произвела ряд операций и перевела неизвестному получателю денежные средства в сумме 80 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.Также недобросовестные граждане размещают на сайтах объявления о продажах каких-либо вещей, транспортных средств, недвижимости и т.п. по низким ценам. При установлении связи с покупателем просят внести предоплату, а после перевода денежных средств номер «продавца» перестает отвечать. Так, в апреле текущего года неустановленное лицо под предлогом продажи квадрокоптера завладело денежными средствами в сумме около 40 тысяч рублей у жительницы города Владимира. Объявление о продаже потерпевшая нашла на одном из популярных сайтов.Чтобы не стать жертвой злоумышленников, сотрудники полиции рекомендуют соблюдать несколько простых правил.Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщайте реквизиты карты. Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца. Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов, о существовании которых можно узнать от друзей и знакомых, найти отзывы в сети Интернет и т.п. Не нужно ничего покупать в социальных сетях. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, поищите отзывы, почитайте форумы. Наведите справки о продавце, изучите отзывы о его работе и только после этого принимайте решение.Вас должна насторожить слишком низкая цена на товар, а также отсутствие фактического адреса или телефона продавца. В этом случае, скорее всего, вам предлагают приобрести подделку либо хотят присвоить ваши деньги.