Злоумышленники похитили из салона сотовой связи мобильные телефоны и аксессуары, а затем попытались скрыться на автомобиле...

«Сотрудники ОГИБДД УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы задержали подозреваемых в покушении на грабеж», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В службу «02» поступило сообщение о том, что в салон сотовой связи, расположенный на улице Маршала Катукова, проникли пятеро неизвестных, вооруженные предметами, похожими на биты и автоматическое оружие. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что от магазина отъехал автомобиль желтого цвета, и предприняли попытку его остановить.Сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве был установлен автомобиль марки «Тойота Камри» желтого цвета с подложными регистрационными знаками, двигающийся по улице Маршала Катукова в сторону МКАД, с возможными подозреваемыми внутри. На неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель транспортного средства не реагировал. После чего злоумышленники, нарушив Правила дорожного движения, выехали с проезжей части на тротуар, выбежали из машины и попытались скрыться. Двое из них – 25-летний и 43-летний приезжие – были задержаны.Установлено, что задержанные со своими знакомыми похитили из салона сотовой связи мобильные телефоны и аксессуары на сумму около 250 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято, также изъято предполагаемое орудие преступления.Следствием Отдела МВД России по району Строгино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Принимаются дополнительные меры по установлению соучастников данного противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56