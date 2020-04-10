Положительные результаты тестов на коронавирус теперь будут подтверждать в Тюмени. Эту процедуру будут проводить в местном Научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, благодаря чему время ожидания результатов существенно сократится.

Положительные результаты тестов на коронавирус теперь будут подтверждать в Тюмени. Эту процедуру будут проводить в местном Научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, благодаря чему время ожидания результатов существенно сократится. Кроме того, вырастет и ежедневный объем проводимых исследований, так как больше нет необходимости отправлять пробы в Новосибирск.Отметим, в регионе уже взято более 22 тысяч анализов на COVID-19. Их принимают в 8 лабораториях. Готовность Тюменской области к разным вариантам развития ситуации будет контролировать главный федеральный инспектор, передает ГТРК "Регион-Тюмень".