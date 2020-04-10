Пожарные ликвидировали возгорание на Новокуйбышевской нефтехимической компании. В тушении были задействованы 120 человек и 34 единицы спецтехники. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Несущие конструкции при этом разрушены не были, передает ГТРК Самара.

Пожарные ликвидировали возгорание на Новокуйбышевской нефтехимической компании. В тушении были задействованы 120 человек и 34 единицы спецтехники. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. Несущие конструкции при этом разрушены не были, передает ГТРК "Самара"."Причиной ЧП стала разгерметизация в одном из цехов по производству этанола подающего трубопровода к компрессору. В результате концентрация газа повысилась до опасных отметок и произошел хлопок. Во время инцидента пострадали пять человек", — уточнил начальник ГУ МЧС по региону Олег Бойко.Повышения в воздухе количества опасных веществ после инцидента обнаружено не было. Как сообщили в представители Следственного комитета, по факту возгорания организована доследственная проверка.