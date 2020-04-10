Стоимость пакета акций оказалась на 300 млрд рублей ниже, чем планировалось ранее.

Правительство России приобрело у ЦБ пакет акций Сбербанка, сделка состоялась в четверг, 9 апреля. Об этом сообщил Известиям федеральный чиновник. Информацию подтвердили два источника, близкие к кабинету министров.Сумма сделки составила 2,14 трлн рублей, что на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Это связано с тем, что бумаги Сбербанка сильно подешевели на Московской бирже. С момента объявления о сделке 11 февраля акции госмонополиста обвалились на 20%.Скорость покупки Сбербанка правительством удивила аналитиков. Ранее говорилось, что сделка может состояться в сентябре или вовсе в конце года, напомнил заведующий научной лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. По его словам, такая спешка может означать одно: у правительства и ЦБ могли быть опасения, что сделка может не состояться из-за сложных экономических условий сейчас.Продажа Сбербанка ожидалась рынком, поэтому вряд ли котировки кредитной организации как-то отреагируют на это событие, уверен старший аналитик БКС Премьер Сергей Суверов. Дальнейшие перспективы акций Сбербанка будут во многом зависеть от общерыночной и макроэкономической ситуации в России, считает эксперт. Также на стоимость будет влиять скорость возможного роста просрочки из-за ухудшения качества кредитного портфеля вследствие кризиса.