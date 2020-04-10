Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Заместитель министра внутренних дел России Александр Романов освобожден от занимаемой должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.Александр Романов также возглавлял Следственный департамент МВД России. Отставка произошла на фоне громкого коррупционного скандала, который разразился на прошлой неделе. Тогда по подозрению в получении взяток были задержаны двое заместителей Романова и один из следователей.В отношении Александра Романова несколько дней назад началась служебная проверка. Ее инициировал лично глава МВД Владимир Колокольцев.Александр Романов всю жизнь отдал следствию. До 2011 года работал в Санкт-Петербурге. Затем стал заместителем начальника Следственного департамента МВД, а в конце 2016 возглавил департамент.Генерал лично выезжал в некоторые регионы и представлял новых начальников следствия МВД личному составу. Об этом есть новости на официальном сайте МВД. Там же и декларация Романова. Сразу после назначения в 2016 году он заявил две квартиры на 90 и 147 метров, а также годовой доход в два миллиона двести тысяч рублей. Уже через год его доход вырос до 3,5 миллиона, а среди недвижимости появился 254-метровый дом. В 2018 доход Романова увеличился до 4 миллионов 300 тысяч рублей.Как сообщает ТАСС, дело в отношении высокопоставленных офицеров МВД было возбуждено председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.Следствие считает, что генерал-майоры Александр Краковский и Александр Бирюков ввели Александра Романова в заблуждение, а также оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна из СИЗО под домашний арест.Следователи уже допросили Александра Романова в рамках уголовного дела в отношении двух его подчиненных. Его статус на сегодняшний день — свидетель.