Взрыв прогремел около 13:40 9 апреля в бизнес-центре Панорама на 2-ой Брестской улице. По предварительной версии, во время ремонта котла в бойлерной произошла утечка газа из баллона.

Пять человек пострадали при взрыве в офисном здании в центре Москвы, серьезных травм они не получили и после оказания помощи отправились по домам, сообщили ТАСС в экстренных службах города.Взрыв прогремел около 13:40 9 апреля в бизнес-центре "Панорама" на 2-ой Брестской улице. По предварительной версии, во время ремонта котла в бойлерной произошла утечка газа из баллона.Ударной волной на одном из этажей выбило почти все стекла, осколки которых и поранили проходивших мимо людей и серьезно повредили 12 автомобилей. Первоначально сообщалось, что спасатели ищут 10 человек, находившихся в непосредственной близости от места взрыва, но все они вскоре дали о себе знать.Несущие конструкции здания уцелели, хотя часть внутренних перегородок и были снесены.