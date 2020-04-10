Минздрав 9 апреля обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В документе уточнили основные симптомы, которые проявляются чаще всего при заражении. Это высокая температура, сухой кашель, одышка, сильная утомляемость и чувство заложенности в грудной клетке. Реже наблюдается насморк, боль в горле, снижение обоняния и вкуса и конъюнктивит.

Минздрав 9 апреля обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В документе уточнили основные симптомы, которые проявляются чаще всего при заражении. Это высокая температура, сухой кашель, одышка, сильная утомляемость и чувство заложенности в грудной клетке. Реже наблюдается насморк, боль в горле, снижение обоняния и вкуса и конъюнктивит. При возникновении этих симптомов необходимо срочно обратиться к врачу. И нужно помнить, что инкубационный период при заражении составляет от двух до 14 суток. Кроме того, Минздрав расширил список лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Теперь их 9. Еще три проходят клинические испытания.А еще врачи НИИ имени Склифосовского начали применять для лечения коронавируса COVID-19 новый Экспериментальный метод — переливание плазмы крови. Доноры — переболевшие пациенты.Это не панацея от коронавируса, но может сработать. Методика — экспериментальная, несколько раз подчеркивают в институте Склифосовского. Один из доноров Дмитрий Задорожный заболел в Германии, вылечился в Коммунарке: Готов помочь другим."Был момент, когда дышать было тяжело, — рассказывает донор крови Дмитрий Задрожный. — Это было самое сложное, а потом пошло на поправку. И все закончилось".Таких доноров пока 11 человек. Плазму их крови введут зараженным, чтобы антитела, которые организм выработал в борьбе с коронавирусом, снова помогли победить инфекцию."Положительный эффект в том, что пациент не ухудшается, — подчеркивает директор НИИ имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков. — И мы надеемся, что у них будет хороший исход".Доказательная медицина пока молчит. Ведь чтобы установить, помогает ли переливание плазмы, нужно измерить вирусную нагрузку на организм до и после. Но в сложившихся условиях приходится действовать быстро."Человек впервые познакомился с этим вирусом, многие иммунные ответы недостаточно изучены, поэтому мы действуем крайне осторожно. Внедрение в иммунную систему человека — это шаг ответственный", — оговаривается при этом руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.Первыми о том, что переливание плазмы помогает, в январе заявили китайские медики, которые работали в Ухане. Плазму выздоровевших перелили 10 пациентам в тяжелом состоянии, которые лежали в реанимации. Через три дня у всех улучшилось состояние. В итоге все они выздоровели.Уже переливают плазму в больницах Южной Кореи, Германии, США."В среднем у людей самый высокий уровень антител будет через 3-4 недели после того, как они заболели", — поясняет врач нью-йоркского госпиталя Mount Sinai Николь Бувье.После того, как донор сдал кровь, плазма отправляется в лабораторию. Ее проверяют и обеззараживают, чтобы не занести в организм больного какую-нибудь другую инфекцию от выздоровевшего.Время на обработку — от двух до 10 часов. Путь плазмы от донора к больному стараются ускорить, ведь иногда счет идет на часы.В лабораториях заканчивают работать над новыми тест-системами, которые позволят определять количество антител в крови тех, кто уже победил коронавирус. Как только работа будет завершена, а трудятся по 14-16 часов, врачи получат новое оружие в борьбе с коронавирусом. Они смогут определять, какая плазма эффективнее всего.И не только это."Сложно давать обещания. Мы получили работающий прототип. Теперь вопрос в производственных площадках", — говорит Григорий Ефимов о тест-системах.В институте Склифосовского сейчас ждут результатов. Через пару дней будет ясно, работает или нет. Если да, то процедуру начнут проводить по всей России.