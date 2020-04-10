Сотрудникам воронежского завода Электроприбор выплатили долги по заработным платам в размере 6,3 миллиона рублей. Денежные средства получили 177 человек, сообщили ГТРК Воронеж в областной прокуратуре.

Сотрудникам воронежского завода "Электроприбор" выплатили долги по заработным платам в размере 6,3 миллиона рублей. Денежные средства получили 177 человек, сообщили ГТРК "Воронеж" в областной прокуратуре.По инициативе ведомства, руководство предприятия привлекли к административной ответственности. Оно обвиняется в нарушении трудового законодательства. После оплаты штрафов долги перед рабочими погасили в полном объеме.Напомним, на конец марта под сокращение на оборонном заводе попали 500 человек. Воронежское предприятие больше не будет заниматься производством комплектующих для самолетов. Оборудование было перевезено на другие производства, а коллектив был оптимизирован из-за финансовых сложностей."Чтобы предприятие продолжал существовать, здесь должен быть определенный объем заказов, который должен превышать точку безубыточности. Сегодня она составляет более 1 миллиарда рублей прибыли в год. На сегодня у нас не более 700 миллионов", – говорит директор завода Евгений Ли.