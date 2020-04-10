Рейс авиакомпании Аврора из Сеула в Хабаровск, которым должны вернуться домой более 170 россиян, перенесен на пятницу, об этом сообщают краевые власти. Всем, кто хочет попасть на борт, необходимо закончить регистрацию через портал госуслуг.

Рейс авиакомпании "Аврора" из Сеула в Хабаровск, которым должны вернуться домой более 170 россиян, перенесен на пятницу, об этом сообщают краевые власти. Всем, кто хочет попасть на борт, необходимо закончить регистрацию через портал госуслуг.Всего за последние два дня российские перевозчики выполнили восемь рейсов для более чем 1200 человек. А начиная с 20 марта, из-за рубежа таким образом вернулись свыше 164 тысяч пассажиров. Информацию сообщили в Минтрансе по итогам заседания рабочей группы, которая координирует этот процесс.На минувших выходных вывозные рейсы были приостановлены. Сейчас они совершаются ежедневно. По последним данным, домой хотят вернуться почти 26 тысяч человек. Сообщает телеканал "Россия 24".Тем временем число жертв коронавируса в Москве возросло на семь человек, сообщает оперативный штаб. У каждого из пациентов были сопутствующие тяжёлые заболевания, в том числе сахарный диабет и гипертония. В Чеченской республике число зараженных за сутки увеличилось почти на треть — до 22 человек. Всего по России уже почти 8700 инфицированных, выздоровело около 600 человек, 63 скончались.