Число американцев, одобряющих деятельность президента Дональда Трампа, резко выросло. Рейтинг лидера поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации, сообщает телеканал со ссылкой на ..

Число американцев, одобряющих деятельность президента Дональда Трампа, резко выросло. Рейтинг лидера поднялся до рекордной отметки с момента инаугурации, сообщает телеканал "" со ссылкой на зарубежные СМИ.Согласно результатам опроса, проведенного в начале апреля, работу американского президента положительно оценили 49% респондентов. При этом 49% американцев негативно высказались о действиях лидера. Еще 2% воздержались от ответа.Эксперты считают, что рост популярности Дональда Трампа связан с обеспекоенностью граждан ситуацией с коронавирусом. Большинство респондентов назвали меры, принятые властями для борьбы с инфекцией, эффективными, передает .