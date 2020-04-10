10.04.2020

2020-04-10 18:25:07

Росгвардейцы напомнили владимирцам о необходимости соблюдать самоизоляцию

Во Владимире сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии сегодня провели профилактическую акцию. Росгвардейцы раздавали людям на улицах памятки с рекомендациями, как оградить себя от коронавируса. В результате выяснилось, что как минимум, одну из них, а именно - оставаться дома, горожане стали соблюдать хуже, чем неделю назад.

- Соблюдайте элементарные вещи, ходите в маске, поменьше посещайте места массового скопления граждан, пользуйтесь антисептиками и как можно меньше бывать на улице. У нас на территории Владимирской области введен специальный режим самоизоляции постановлением губернатора Владимирской области.

- А мы так и сидим. Сейчас вот за продуктами сходим и уедем в деревню, чтобы никто не видел нас.

Согласно Яндекс Картам, индекс самоизоляции во Владимире сейчас составляет 3,1 балла, а это значит, что на улице города - много людей. Многие заявляют, что устали сидеть дома, влияет на ситуацию и приход тепла. Компенсируют это горожане медицинскими масками, в том числе самодельными - их носит практически каждый второй.

Наталья Новгородцева, помощник начальника по взаимодействию со СМИ Управления Росгвардии по Владимирской области: «Вы знаете, мы работаем каждый день. И из своего личного опыта, я смотрю - и, кажется, что людей побольше стало, но тем не менее, они все в средствах индивидуальной защиты. То есть люди, действительно соблюдают правила безопасности и даже сейчас, когда мы к ним подходили, вручали памятки и говорили - мы в курсе, мы беспокоимся о наших близких, мы соблюдаем все и, конечно же, я думаю, все заинтересованы в этой безопасности».

Никита Тарбеев