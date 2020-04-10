Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках, продающих брошюры о коронавирусе. Об этом сообщает ГТРК Тула. Лжесотрудники санитарной службы настойчиво пытались распространять информационные буклеты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках, продающих брошюры о коронавирусе. Об этом сообщает ГТРК "Тула".По словам представителей регионального Управления Роспотребнадзора, в сегодняшней сложной ситуации, на фоне распространения коронавирусной инфекции тулякам нужно проявить особую бдительность и не поддаваться на провокации обманщиков.Как стало известно, случаи навязывания брошюр с информацией о новой инфекции зафиксированы в одном из субъектов РФ. Лжесотрудники санитарной службы настойчиво пытались распространять информационные буклеты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Если люди отказывались, им угрожали административными мерами воздействия.Областной Роспотребнадзор просит всех предпринимателей, руководителей фирм и организаций сообщать о случаях мошенничества в Управление, телефон: 37-70-03. Также можно обратиться к уполномоченному по защите прав предпринимателей. Главное — не платить за непроверенную информацию.