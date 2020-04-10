В России проведено более 1 миллиона тестов на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В России проведено более 1 миллиона тестов на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве отметили, что в настоящее время 171 тысяча человек остается под медицинским наблюдением.По данным оперативного штаба, в Москве за сутки от коронавируса скончались 7 человек. Каждый пациент имел сопутствующие тяжелые заболевания, в том числе, сахарный диабет и гипертонию.В Чеченской республике число инфицированных за сутки увеличилось почти на треть — до 22 человек. Всего по России уже почти 8700 зараженных, выздоровели около 600 человек.