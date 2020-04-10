Россия продала за рубеж оружия на 15 миллиардов долларов в 2019 году. Общий портфель экспортных заказов достиг 55 миллиардов долларов. И это несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и жесткое сопротивление конкурентов, заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

Россия продала за рубеж оружия на 15 миллиардов долларов в 2019 году. Общий портфель экспортных заказов достиг 55 миллиардов долларов. И это несмотря на неблагоприятную конъюнктуру и жесткое сопротивление конкурентов, заявил Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.Отечественные поставщики оборонной продукции не просто выполнили план на год, но даже превысили его на 2%, цитирует президента телеканал "Россия 24".Кроме того, глава государств выразил надежду, что конкурентоспособность российского оружия будет сохраняться. Однако эпидемиологическая ситуация требует от оборонных предприятий гибко и быстро скорректировать свою работу. Только стабильное функционирование российского ОПК позволит стране продвигать свою продукцию на международные рынки.