Розничные цены на бензин в России не изменились с 30 марта по 5 апреля, сообщает Росстат. Таким образом, цены на бензин остаются без изменений десять недель подряд.

Розничные цены на бензин в России не изменились с 30 марта по 5 апреля, сообщает Росстат. Таким образом, цены на бензин остаются без изменений десять недель подряд.Стоимость 1 литра бензина в среднем по России снизилась на 1 коп. до 44,92 руб.Средняя стоимость бензина АИ-92 уменьшилась на 2 коп. до 42,49 руб. за литр, Аи-95 — на 1 коп. до 45,92 руб. за литр. Бензин марки Аи-98 подорожал на 4 коп. до 52,08 руб. за литр. Стоимость одного литра дизтоплива снизилась на 8 коп. до 47,91 руб.Цены на бензин снизились в 19 регионах. Наибольшее снижение цен отмечено в Барнауле (- 1%).Рост цен на бензин отмечен в Москве (+ 0,3%) и Челябинске (+ 0,1%). В Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.На АЗС в Москве литр бензина марки АИ-92 продавали по 38,9-44,66 руб., марки АИ-95 — по 41,9-49,49 руб., марки АИ-98 — по 49,6-54,83 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил 41,2-43,76 руб. за литр, марки АИ-95 — 44,6-47,66 руб., марки АИ-98 — 52,8-54,86 руб. за литр.