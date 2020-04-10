Журнал Русский репортер прекратил свое существование.

Журнал "Русский репортер" прекратил свое существование.Об этом общественность проинформировала редакция издания на своей странице в "Вконтакте".Сообщается, что представители учредителя прислали сообщение о расторжении трудовых договоров.Отмечается, что прекращение деятельности "Русского репортера" связано с потерей в конце марта 2020 года крупного источника финансирования, ситуацию также усугубили дальнейшие события в экономике, связанные с пандемией коронавирусной пневмонии.Главный редактор журнала Виталий Лейбин на своей странице в Facebook подтвердил, что издание закрыто, отметив, что "Русский репортер" был хорошим и любимым"."Русский репортер", входивший в медиахолдинг "Эксперт", издавался с 2007 года.