10.04.2020

2020-04-10 14:55:03

Рынок на Чайковского во Владимире закрыли за грубые нарушения

Рейд сотрудников Роспотребнадзора выявил в работе рынка на Чайковского грубые нарушения санитарных норм. Так, некоторые продавцы работали, несмотря на ярко выраженные симптомы ОРВИ. Рынок был закрыт. До решения суда, который состоится 13 апреля.

Напомним, продовольственным рынкам во Владимире официально разрешили работать - тем отделам, в которых продаются товары первой необходимости.