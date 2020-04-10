Свободного места в мировых хранилищах нефти может не хватить уже в мае. Срочные сообщения пришли с конференции ОПЕК. Но на этот раз не из штаб-квартиры картеля в Вене. Впервые в истории заседание проходит по видеосвязи, причем закрытой. Но некоторые детали уже известно.

Свободного места в мировых хранилищах нефти может не хватить уже в мае. Срочные сообщения пришли с конференции ОПЕК. Но на этот раз не из штаб-квартиры картеля в Вене. Впервые в истории заседание проходит по видеосвязи, причем закрытой. Но некоторые детали уже известно.Заседание можно назвать экстренным. Рынки растут. В Минэнерго министр Александр Новак с наушником перед экраном, на который выведены 25 видеоокон с участниками совещания. С первых минут становится ясно — Россия и Саудовская Аравия все-таки вели закрытые консультации перед общей встречей. Саудовского коллегу поприветствовал российский министр."Позвольте в самом начале поблагодарить Его Королевское Высочество господина министра Абдул-Азиза бен-Сальмана Аль-Сауда, с которым на протяжении последнего времени мы вели интенсивные переговоры о ситуации на рынке и путях ее стабилизации", — обращается Александр Новак.В этот раз, что делать с мировой нефтедобычей, обсуждает рекордное количество стран. Правда, не все, кого позвали, приглашение приняли.Секретариат пригласил на онлайн-совещание всего 36 стран: члены ОПЕК, участники ОПЕК+, страны-наблюдатели, а также так называемая ОПЕК++. Это страны, не сотрудничавшие с картелем прежде, — США, Великобритания, Канада, Норвегия, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Египет. Впрочем, США, Великобритания и Бразилия на видеосвязь, судя по всему, не вышли.Главная интрига — о каком совместном сокращении добычи договорятся. Министр Новак привел очень весомый аргумент."Около 4 миллиардов человек находится в настоящее время на самоизоляции, что, конечно же, серьезно повлияло на активность, на передвижение и, соответственно, на снижение спроса в мире на нефть, — отметил министр российской энергетики Александр Новак. — Вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ. Все это, конечно, может привести к серьезным последствиям для нефтяной отрасли и экономики мира в целом. В этих условиях необходимы оперативные и своевременные меры. И нам необходимо объединить усилия, всем странам-производителям нефти для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире".Более половины всего потребления нефти в мире связано с транспортом. На 60 процентов рухнули авиаперевозки. На автозаправках продажи топлива упали где-то на 70 процентов. 15 миллионов добываемых баррелей в сутки — лишние.Чем дальше шла эпидемия, тем ниже падали цены на нефть. Бочка с 70 долларов скатилась до 20. Но как только стало известно о сегодняшней видеоконференции, кривая тут же поползла вверх. К этим минутам баррель дорос с 22 до 33 долларов.Очевидно, цена в 20 долларов не устраивает никого. И в первую очередь саму Саудовскую Аравию, которая своим выходом из сделки ОПЕК+ обрушила рынок. На каком сокращении могут сойтись?Агентство Blumberg сообщает, страны договорились о сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. Именно такое сокращение предложил на прошлой неделе глава российского государства Владимир Путин. Ранее предполагали, что Саудовская Аравия сократит на 4 миллиона баррелей, а Россия — на 1,6 миллиона. Встреча продолжается. Ждем официальных заявлений.