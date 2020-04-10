Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, потратив на эти цели уже миллиард долларов.

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund) скупает подешевевшие акции нефтегазовых компаний, об этом пишет Wall Street Journal.По данным издания, были куплены акции норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 миллиарда.Стоит отметить, что, похоже, королевство решило пока отойти от своей стратегии диверсификации экономики, которая запрещает вхождение в акционерный капитал частных предприятий, занимающихся разведкой, добычей и продажей нефти и природного газа.Добавим также, что фонд скупает достаточно крупные доли. Так, в норвежской Equinor он стал 12-м по величине акционером.Доли в других компаниях Wall Street Journal не сообщает, однако, вероятно, это также значительные пакеты.Исходя из действий саудитов можно сделать вывод, что они ждут восстановления цен на нефть и стоимости акций этих компаний.