Четвёрка с небольшим плюсом только у Дальнего Востока. Показатели в районе трёх - где-то чуть лучше, где-то чуть хуже - на территории Сибири. И совсем плохие оценки - почти у всех европейских регионов России. Обновление суточного рейтинга самоизоляции компании Яндекс, которая следит за тем, как граждане соблюдают домашний режим в условиях коронавируса.

Четвёрка с небольшим плюсом только у Дальнего Востока. Показатели в районе трёх — где-то чуть лучше, где-то чуть хуже — на территории Сибири. И совсем плохие оценки — почти у всех европейских регионов России. Обновление суточного рейтинга самоизоляции компании "Яндекс", которая следит за тем, как граждане соблюдают домашний режим в условиях коронавируса.Вот, скажем, Москва. Уверенный "оранжевый" уровень по цветовой шкале — один шаг до "красного". И цифра — две целых семь десятых. Что свидетельствует о большом количестве пешеходов.Или Санкт-Петербург. Аналогичные данные. Следовательно, ограничивать социальные контакты конкретно сегодня многие не захотели.Гуляли, посещали публичные места и так далее — вопреки рекомендациям, как властей, так и медиков. Хотя ещё пару дней назад о столь пренебрежительном отношении к этим самым рекомендациям в обеих столицах — речи не шло. Ну а какова причина стремительных перемен к худшему — догадаться, в принципе, нетрудно.Банально — хорошая погода. Яркое солнце, синее небо, отсутствие осадков, безветрие. Для немалой части россиян — сильнейший соблазн.Провоцирует все это хорошая погода: птицы поют, солнце пригревает, ветер теплый. Жители Петербурга и ринулись на свежий воздух, в парки. За такие прогулки уже есть первые штрафы – 15 тысяч заплатит мужчина, который с ребенком отправился на закрытую детскую площадку. В то время, когда число заболевших в городе нарастает."Есть ощущение, что это очень далеко, и вероятность стать одним из заболевших невелика. И у нас есть проблема с сознательностью и дисциплиной. Об этом говорят те же пренебрежения правилами дорожного движения", — уверена Анастасия Воробьева, старший научный сотрудник института психологии РАН.На столичном МКАДе, несмотря на ограничения, вновь начали появляться пробки. Глава города пообещает нарушителей карантина наказывать рублем. Первые штрафы уже выписаны любителям прогулок вдали от дома. Больше десяти – и цифра эта только будет расти. Ну а нарушители, видимо, продолжат возмущаться.Хотя, возмущение, говорят юристы, неоправданно. Сотрудники действуют в рамках закона. Гражданам предписано находиться по месту проживания, и выезд в лес, на речку – это выезд за пределы территории, где гражданин проживает. Если он не живет постоянно на даче или за городом, то применение штрафов вполне законно и обосновано.В Свердловской области наказание ожидает родителей троих детей, которые увели их в лес. Коронавирус пережидать. Малыши спали на ветках под открытым небом. Вмешиваться в ситуацию пришлось полиции.В Иванове сотрудники МВД пытались убедить местных жителей разойтись – те организовали настоящее столпотворение возле работающего МФЦ. Глава местного департамента здравоохранения заявил, что подобные действия горожан легко могут осложнить эпидситуацию."Честно говоря, иначе как камикадзе я таких людей назвать не могу. Двумя днями этой беспечности мы перечеркнем недели внимательного отношения к делу", — считает Артур Фокин, руководитель департамента здравоохранения Ивановской области.Депутаты Госдумы призывают максимально использовать возможности государственных интернет-слуг. В последнее время активно развиваются и телемедицинские проекты – бесплатные онлайн-консультации врачей.Любители вечерних моционов, шашлычных пиров во время эпидемии все чаще попадают в больницы. Весомая часть заболевших — младше сорока пяти лет. Те, кто пренебрегает режимом самоизоляции."Карантин направлен на то, чтобы прервать распространение вируса, сделать его кривую распространения более плавной. Если этого не получится, мы растянем себе удовольствие сидения на карантине на какое-то еще большее количество недель или месяцев", — предупреждает Владимир Гурдус, член Правления национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций.Пока же на детских площадках играют малыши с родителями, подростки гоняют в футбол, срывая ленты. Не задумываясь о последствиях своих действий. И речь не вовсе не о финансах, а самом, пожалуй, главном – здоровье.