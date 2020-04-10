Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к отметке в полтора миллиона человек. Больше трети из них - в США. По показателю смертности от COVID-19 Соединенные Штаты вышли на второе место в мире. Только за последние сутки коронавирус унес жизни почти 2 тысяч американцев.

Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к отметке в полтора миллиона человек. Больше трети из них — в США. По показателю смертности от COVID-19 Соединенные Штаты вышли на второе место в мире. Только за последние сутки коронавирус унес жизни почти 2 тысяч американцев. Опережает США по числу жертв только Италия. Среди 10 стран с наибольшим числом инфицированных европейские страны занимают больше половины списка.За минувшие сутки в Великобритании от коронавируса скончались 938 человек. Это цифры сопоставимые с тем, что происходило в Италии и продолжает происходить в Испании. Ситуация осложняется тем, что премьер-министр страны находится в больнице, в палате интенсивной терапии, и британцев пугают вакуумом во власти.Министр финансов Риши Сунак сообщил журналистам, что Борис Джонсон, которого срочно госпитализировали три дня назад, наконец стал чувствовать себя лучше."Состояние Бориса Джонсона улучшается. Я так же могу сказать, что он достаточно позитивно взаимодействует со врачебной командой, сидя в постели".В отсутствие премьер-министра британское правительство приготовилось к тому, чтобы продлевать карантин. Новых инфицированных за сутки здесь выявлено чуть меньше, но перелом еще явно не наступил.В Испании, где ситуация, вроде бы, начала улучшаться был зафиксирован четырехпроцентный скачок заболевших."Мы уже достигли пика заражения, и сейчас мы находимся на этапе замедления темпов распространения инфекции", — заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла.В Мадриде настаивают на том, что Евросоюз сейчас просто обязан действовать как единое целое, иначе его будущее под сомнением. Но единства нет. Министры финансов ЕС после многочасовых переговоров так и не смоги найти компромисс в вопросе о выделении 540 миллиардов евро для спасения еврозоны от экономического кризиса."Мы с президентом Республики глубоко убеждены, что наша общая ответственность сейчас заключается в достижении соглашения в течение следующих 24 часов. Провал недопустим", — заявил министр финансов Франции Бруно Ле Мэр.Эта ситуация наводит на грустные мысли тех, кто стремился попасть в Евросоюз. Сербии в борьбе с коронавирусом уже помогает Россия. Турция также направила в Белград самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты."Сербия будет помнить, кто помогал, кто был рядом с нами. Сербия будет знать, как руководить своей внешней политикой в будущем. Кто пришел на помощь, когда это было для нас необходимо, когда умирали наши люди. Не все страны отвечали", — говорит министр обороны Сербии Александар Вулин.Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын инфицирован коронавирусом."Мой первый ребенок заражен коронавирусом. Клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят".Эмоциональность сербского лидера понять несложно. Ведущие политики сегодня оказались в той же ситуации, что и большинство людей, которые искренне переживают за своих близких.