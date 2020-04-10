Уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса России (Геноцид) возбудил 9 апреля 2020 года Следственный комитет Российской Федерации. В основу дела легли обнаруженные историками тысячи тайных архивных документов о массовом расстреле, организованном в августе 1942 года военнослужащими зондеркоманды СС-10А, полицией безопасности и СД.

Уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса России ("Геноцид") возбудил 9 апреля 2020 года Следственный комитет Российской Федерации. В основу дела легли обнаруженные историками тысячи тайных архивных документов о массовом расстреле, организованном в августе 1942 года военнослужащими зондеркоманды СС-10А, полицией безопасности и СД.Следствие установило, что к совершению преступления причастен переводчик зондеркоманды СС-10А Гельмут Оберлендер. Верховный суд Канады в декабре 2019 года лишил его выданного в 1960 году гражданства. Оберлендер скрыл от канадских властей свою роль в зондеркоманде СС-10А, отмечается в опубликованных на портале Следственного комитета в YouTube видеоматериалах. Сейчас 96-летний Оберлендер незаконно проживает в Канаде. Вопрос о его депортации решается.Экс-пособник нацистов Гельмут Оберлендер в качестве переводчика зондеркоманды СС участвовал в организации массовых расстрелов жителей Ростовской области и уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.11 и 12 августа 1942 года под предлогом переселения евреев и партийного актива КПСС военнослужащие зондеркоманды СС-10А, полиции безопасности и СД вывезли в поселок Змиевская Балка Ростовской области не менее 27 тысяч человек Все они были позже расстреляны в его окрестностях. Еще три с половиной тысячи советских горняков и члены их семей были расстреляны в городе Шахты.А 72 пионеров и не менее 427 мирных жителей нацисты ликвидировали 14 февраля 1943 года на территории Грузиновского сельсовета.Уголовное дело Следственный комитет России возбудил после изучения засекреченных архивных материалов, которые сотрудники ГЧК и НКВД собрали на местах расстрелов после освобождения территории Ростовской области в 1943 году от немецких захватчиков. Следователи также изучили написанные сразу же после оккупации записи школьников. В них дети описывали, что происходило с ними, их родственниками и соседями.