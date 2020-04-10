Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за распространения коронавируса. По его словам, столица пока не достигла пика заболевания, и к нему нужно готовиться.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за распространения коронавируса. По его словам, столица пока не достигла пика заболевания, и к нему нужно готовиться.Москве предстоит пройти через серьезные испытания, подчеркнул градоначальник. "Самый лучший прогноз для нас – это 100% все, что мы можем сегодня сделать, – сделать", – ответил Собянин на вопрос о прогнозах по распространению эпидемии.Речь идет о максимальном тестировании для выявления заболевания коронавирусом, подготовке медицинской системы, чтобы она справилась с нагрузкой, отметил мэр. Не менее важен контроль за соблюдением режима самоизоляции и карантина, как можно меньшее передвижение по городу, рассказал мэр.На фоне борьбы с коронавирусом необходимо по-возможности соблюсти баланс между санитарными мерами и экономическим развитием, сказал Собянин в беседе с .По его словам, пик заболеваемости COVID-19 в столице еще впереди. Москва не дошла даже до середины и находится у подножия пика, оценил ситуацию градоначальник."Нам предстоит серьезное испытание и к этому надо готовиться", – добавил мэр.Напомним, что к настоящему моменту в Москве зафиксировано 6698 случаев заражения коронавирусом. Почти половина заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет, 3% – дети. От COVID-19 в городе вылечились 313 человек.Из-за распространения коронавируса указом Сергея Собянина столичные кладбища будут временно закрыты до окончания режима повышенной готовности. Также в городе будут штрафовать нарушителей карантина за передвижение на личном транспорте.