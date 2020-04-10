Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля. С 10 по 13 апреля на родину будут возвращены около двух тысяч человек.

Оперативным штабом правительства России согласован график вывозных рейсов до 13 апреля. За эти дни на родину будут возвращены более двух тысяч человек.Компания "Аэрофлот" 10 апреля выполнит два рейса. Их Пхукета в Санкт-Петербург будут доставлены около 200 россиян. После этот же самолет перелетит в Москву с 50 пассажирами.Из Кипра в столицу, в аэропорт Шереметьево, доставят 250 человек.11 апреля в Москву из Анталии и Бангкога самолетом "Аэрофлота" будут возвращены около 550 россиян.12 апреля будут совершены два рейса из Токио и Гоа. По предварительным данным, "Аэрофлот" доставит в Москву 500 человек.Также запланированы рейсы из Европы 13 апреля. Около 250 человек привезут в столицу из Подгорицы, из Мадрида — 250.На сайте Минтранса России отмечается, что фактическая загрузка рейсов будет известна после регистрации граждан на сайте Госуслуг, а также получения соответствующей информации о включении их в вывозной рейс.Также Росавиацией сформирован предварительный график вывозных рейсов до 16 апреля. Программа полетов может быть расширена. Проект графика включает рейсы в Москву и регионы. Планируются вылеты из Бангкока, Дели, Амстердама, Нью-Йорка, Рима и Стамбула.Напомним, что из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом многие россияне оказались за рубежом. Ранее представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что около четырех тысяч соотечественников получили материальную помощь.